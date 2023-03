CCIR Une matinée portes ouvertes pour repartir avec toutes les clés pour son avenir

Depuis plus de 30 ans, l’EGC Réunion forme la jeunesse réunionnaise. Projets, stages, intervention de professionnels… Son programme école-entreprise vise à intégrer les étudiants rapidement au monde du travail. Par CCIR - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 17:24

À la veille de la première étape de formulation des vœux sur la plateforme Parcoursup, pour permettre aux lycéens mais également aux étudiants en réorientation de découvrir le BACHELOR EGC, l’école ouvre ses portes le :



SAMEDI 04 MARS DE 8H À 12H EGC Réunion, 12 rue Gabriel de Kerveguen à Sainte-Clotilde



Les raisons de participer à cette matinée ?



1. Rencontrer, échanger avec les étudiants actuels et visiter le campus !

2. En savoir plus sur le Bachelor (BAC+3) EGC : Métiers/Expériences professionnelles/Ouverture sur l'international/Projets d'équipe…

3. Comprendre les choix et enjeux d’une orientation efficace



Rappelons que pour être admis à l’EGC Réunion, les jeunes peuvent choisir l’EGC Réunion sur PARCOURSUP (admission Post-Bac) ou intégrer l’école via l’admission parallèle en 2ème ou 3ème année.