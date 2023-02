Une matinée humide dans l’Est, avant de retrouver de la pluie sur toute l’île cet après-midi

Cette nuit des averses copieuses ont arrosées le sud sauvage en remontant vers Sainte-Rose. Les éclaircies tardent à revenir dans l'Est, des averses tombent encore par endroits ; ailleurs, on compose avec plus ou moins de soleil, les nuages de pente se forment rapidement et le ciel est déjà bien gris dans les Hauts avant l'heure du repas.



Une menace pluvio-orageuse s'active l'après-midi, aucune région ne semble à l'abri d'un bon grain, les Plaines et le Volcan d'un côté, les Hauts de l'Ouest de l'autre, semblent les secteurs à éviter en priorité pour les activités de plein air.



L'autre élément remarquable c'est le vent qui se renforce et souffle en rafales sur les côtes exposées. Sur le bord de mer du Sud, entre Saint-Pierre et Saint-Joseph, les pointes peuvent atteindre 70 km/h et sont voisines de 60 km/h de Sainte-Suzanne à Saint-Denis.



La mer est forte dans le Sud, entre l'Etang-Salé et Sainte-Rose, la houle de Sud à Sud-Est se mesure autour des 2.5 mètres en moyenne.



Les températures maximales accusent le coup d'un temps à nouveau plus humide, il recommence à faire un peu frais passé les 2000 mètres d'altitude. Elles restent néanmoins proches de 30 à 32 °c sur le littoral et il est également prévu 27 °c à Cilaos.