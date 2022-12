Une matinée ensoleillée, avant un peu de pluie dans la journée

Le bulletin de Météo-France :



Au lever du jour, le beau temps domine sur l'ensemble de l'île. Au fil des heures de la matinée, quelques nuages de pente se développent modestement.



A partir de la mi-journée et dans l'après-midi, les nuages deviennent de plus en plus nombreux et menaçants dans l'intérieur de l’île, y compris dans les cirques, les plaines et sur la région du volcan.



Ces nuages glissent ensuite en direction de l'ouest et du nord, apportant un peu d'ombre sur les plages et sur le chef-lieu. Le littoral Est conserve quant à lui de belles éclaircies.



Côté précipitations, des averses sont attendues par place dans l’intérieur et sur le relief. Ces averses pourraient finir leur course sur le littoral entre le Port et Saint-Denis tout en restant faibles à modérées en générale.



Les températures maximales atteignent les 29 à 32°C sur les littoral, 19 à 20°C au Maïdo et au Volcan et 23 à 27°C dans les cirques.



Le vent est faible sur l'ensemble de l'île et les brises dominent.



La mer est peu agitée à agitée le long des côtes Est et Sud. La mer est agitée et devient forte en soirée sur le sud sauvage. Houle d'alizé entre 2 mètres et 2,5m.