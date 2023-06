A la Une . Une matinée ensoleillée, avant quelques nuages dans l'après-midi

Le temps s'annonce plus que clément sur une grande partie du département, ce matin. Si quelques nuages viendront grignoter le beau temps un peu plus tard dans la journée, le temps ne devrait pas se dégrader outre mesure. Par La rédaction - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 06:53

Le bulletin de Météo-France :



Régime d'alizé bien installé. La journée s'annonce agréable avec une matinée ensoleillée. Puis pendant la pause du midi, les nuages de pentes prennent place autour des Cirques. Peu à peu, après le café gourmand, ils s'envahissent Salazie, puis Mafate, puis Cilaos. Des averses sans préférence particulière et sans cumuls notables viennent arroser les pentes. Elles s'estompent rapidement après le goûter des enfants sans donner de cumuls notables. Cependant, quelques averses persistent dans le région orientale du Piton de la Fournaise en fin d'après-midi mais toujours dans des cumuls raisonnables. L'alizé est faible à modéré avec des rafales proches des 50 km/h au plus fort de la journée sur le sud sauvage et dans la baie de la Possession. La mer est peu agitée à agitée. Une houle d'alizé déferle le long des côtes Est et Sud-Est croisée avec une petite houle australe sur le sud sauvage.