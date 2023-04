A la Une . Une matinée ensoleillée, avant quelques averses dans le Nord en fin de journée

Si le ciel sera plutôt clément ce vendredi matin, l'après-midi risque d'être plus humide, notamment dans le Nord de l'île. Des températures fraîches sont attendues dans les Hauts, avant que la chaleur se fasse sentir plus tard dans la journée. Par La rédaction - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 06:15

Le bulletin de Météo-France :



Au lever du jour, le ciel est nuageux sur le sud et des averses faibles se déclenchent par endroit. La matinée est bien ensoleillée sur le reste de l'île. Ensuite les nuages de pente se forment et se généralisent sur le relief. Des averses faibles se produisent en hauteurs et débordent vers le chef-lieu l'après-midi. Profitant d'un vent de sud-est soutenu, les franges littorales Est et ouest bénéficient d’agréables éclaircies. Partout ailleurs, un ciel très nuageux prédomine. A noter, pour les randonneurs, les plus hauts sommets sont au soleil en journée.



Les températures maximales atteignent en journée 27 à 30°C en bordure de mer, 23°C dans les cirques, 16 à 19°C sur les sommets.



Le vent de sud-sud-est souffle en rafales entre 50 et 60 km/h sur les littoraux Est et Ouest.



La mer est agitée au vent et une petite houle australe poursuit son amortissement