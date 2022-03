Une matinée autour des droits de la Femme

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville de Saint-Paul, au côté des associations – Collectif pour l’Élimination des Violences Intra Familiales, l’Antenne Réunionnaise de l’Institut de Victimologie, FEMMES SOLIDAIRES, MEMO VIE, PLANNING FAMILIAL et le RESO VIF – a convié toute la population ce samedi 12 mars sur le parking du CCAS à une matinée d’information et de sensibilisation, à participer à des jeux interactifs et aux actions citoyennes autour du thème de la lutte pour les Droits des Femmes. Une matinée symbolique qui rappellent qu’il y a encore à faire sur les inégalités qui persistent toujours entre Femmes et Hommes.