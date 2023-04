Une matinée aquatique programmée pour le dimanche 23 avril à la piscine Les Aquanautes

Destiné aux parents et aux enfants âgés de 8 mois à 3 ans, cet événement offre de nombreux ateliers gratuits tels que l’éveil aquatique, des ateliers massage, la prévention solaire, le goûter équilibré et un café parents. Une artiste photographe sera présente pour immortaliser ce moment !N’oubliez pas d’apporter votre bonnet de bain !Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire en cliquant sur le lien ci-dessous : https://member-app.deciplus.pro/aquanautes/home