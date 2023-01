Une masse nuageuse encore bien présente

Ce mardi, le vent se renforce entre la Grande Chaloupe et la Possession, les rafales peuvent par moment dépasser les 60 km/h, idem de l'autre côté le long de la route des Laves jusqu'à la Pointe de la Table.



Hormis quelques averses plus conséquentes ce matin, pour le reste c'est le statu quo, on repart sur une journée maussade, grise, humide.



Dans ces conditions, pas de grosse chaleur à redouter, il peut même faire un peu frais au-dessus de 2000 mètres.



La mer reste peu agitée à agitée au vent.