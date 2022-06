A la Une . Une marche sur le feu tourne mal et fait 25 victimes en Suisse

Un exercice de marche sur le feu proposé dans le cadre d’un séminaire d’entreprise a fait une vingtaine de victimes sur la péninsule d’Au, sur les bords du lac de Zürich. Par NP - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 13:43





Les commerciaux d’une entreprise publicitaire Suisse ont été conviés mardi dernier à un séminaire sur les bords du lac de Zürich.

"Au total, 150 personnes étaient présentes à l'événement", a déclaré la responsable de la communication de la société



La société organisatrice du team building pour cette entreprise a choisi de faire dans l’originale pour marquer les retrouvailles entre les salariés venus d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche. Pour resserrer les liens de l’équipe, une activité de marche sur le feu est proposée aux commerciaux.



L’exercice qui consistait à traverser un lit de charbon ardent de plusieurs mètres de long a vite dégénéré. Une vingtaine de participants a commencé à ressentir des douleurs peu de temps après leur traversée pieds nus sur les braises.



C’est un team building osé qui a mal tourné en Suisse près du Lac de Zurich.Les commerciaux d’une entreprise publicitaire Suisse ont été conviés mardi dernier à un séminaire sur les bords du lac de Zürich."Au total, 150 personnes étaient présentes à l'événement", a déclaré la responsable de la communication de la société au quotidien suisse Blick La société organisatrice du team building pour cette entreprise a choisi de faire dans l’originale pour marquer les retrouvailles entre les salariés venus d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche. Pour resserrer les liens de l’équipe, une activité de marche sur le feu est proposée aux commerciaux.L’exercice qui consistait à traverser un lit de charbon ardent de plusieurs mètres de long a vite dégénéré. Une vingtaine de participants a commencé à ressentir des douleurs peu de temps après leur traversée pieds nus sur les braises.

Une enquête ouverte



Une partie du groupe a été soignée sur place par les services d'urgence dépêchés sur place, 13 victimes, souffrant de graves brûlures ont dû être transportées d'urgence à l'hôpital le proche.



”Je suis terriblement désolé pour toutes les personnes touchées, et j’espère que tout le monde se rétablira bientôt.(...) Lorsque nous avons compris que quelque chose n’allait pas, nous avons immédiatement appelé la police et les secours”, a indiqué le patron de l’entreprise, lui-même victime de brûlures plantaires à



Une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire. Les forces de l’ordre ne précisent toutefois pas si l’incident était dû à la façon dont le lit de charbon avait été installé ou la marche en elle-même. Une partie du groupe a été soignée sur place par les services d'urgence dépêchés sur place, 13 victimes, souffrant de graves brûlures ont dû être transportées d'urgence à l'hôpital le proche.”Je suis terriblement désolé pour toutes les personnes touchées, et j’espère que tout le monde se rétablira bientôt.(...) Lorsque nous avons compris que quelque chose n’allait pas, nous avons immédiatement appelé la police et les secours”, a indiqué le patron de l’entreprise, lui-même victime de brûlures plantaires à la presse locale Une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire. Les forces de l’ordre ne précisent toutefois pas si l’incident était dû à la façon dont le lit de charbon avait été installé ou la marche en elle-même.