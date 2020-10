A la Une . Une marche rose à Saint-Benoit pour sensibiliser sur le cancer du sein

La mairie de Saint-Benoit plus mobilisée que jamais à l'occasion d'Octobre rose. Après une opération visuelle réussie avec la mise en place de parapluies colorés sur le parvis de la mairie et une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein mettant en oeuvre les propres agents et élus de la commune, cette dernière organise ce samedi une marche rose. Départ prévu à partir de 8h sur la place de la mairie. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 17 Octobre 2020 à 07:20 | Lu 106 fois

Saint-Benoit se pare de rose pour le mois d'octobre

Près de 300 personnes sont inscrites à cette marche, d'une longueur de 5 km, et qui fera une boucle autour de plusieurs points stratégiques de la cité bénédictine. Le départ de cette marche s'élancera de l'Hôtel de ville vers l'IRTS, en passant par la piscine de la gare, le pont de la Rivière des Marsouins, le jardin Ferrol, le rond-point du jet, avant de revenir vers l'Hôtel de Ville. Protocole sanitaire oblige, le départ de cette marche se fera par groupe de 10 personnes.



