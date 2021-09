A la Une . Une "marche pour un avenir climatique vivable" ce samedi à St-Paul

Des collectifs et associations luttant pour le climat organisent une manifestation ce samedi à Saint-Paul. Objectifs : alerter sur les bouleversements en cours et à venir et rappeler l'urgence pour les pouvoirs politiques d'agir. Par N.P - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 11:01

Ce samedi 25 septembre, les collectifs et associations Greenpeace, Citoyen pour le climat, Extinction Rebellion, Attac et Youth for Climate, qui luttent contre le réchauffement climatique, organisent une marche pour un "avenir climatique vivable" à Saint Paul. Le rendez-vous de cette manifestation déclarée en préfecture est donné à 10h devant le Cimendef.



"Les raisons sont multiples pour être alarmés sur les conditions climatiques actuelles", expriment les militants, rappelant que le 9 août dernier, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié le premier volet de son 6ème rapport consacré au dérèglement climatique.



"Ses conclusions très attendues sont on ne peut plus claires : le changement climatique est indiscutablement dû aux activités humaines et il s’aggrave à un rythme très alarmant, plus rapide encore que ce que l’on craignait. Etonnant ? Malheureusement non. Et pourtant les gouvernements, à commencer par celui de la France, continuent de faire des beaux discours tout en agissant à contresens de l’histoire", reprochent-ils, jugeant que la Convention Citoyenne Climat n’était que de la "poudre aux yeux".



"Les effets du bouleversement sont déjà là, au mois de mai, l'île de La Réunion a connu une sécheresse sans précédent, fin août, le sud de l’île est empreint à des pluies diluviennes engendrant des inondations meurtrières", poursuivent les associations et collectifs. "Allons-nous attendre d'être dans la situation de nos voisins malgaches qui subissent avec une violence sans précédent la première famine due au réchauffement climatique avant d’agir ?"

Et de conclure : "Il est essentiel de faire de notre territoire un exemple de lutte contre le réchauffement climatique".





Publicité Publicité