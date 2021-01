A la Une . Une "marche pour la vérité" pour Miguel, décédé dans des circonstances troubles en janvier 2020

C'est ce samedi que les proches de Miguel Kameni, regroupés sous le nom de "Komité Miguel", organisent une marche en l'honneur du scootériste décédé le 16 janvier 2020 après une collision avec un véhicule de la brigade anti-criminalité survenue quelques jours plus tôt dans le quartier des Camélias. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 07:07 | Lu 1608 fois

Pour la famille et les proches de Miguel, de nombreuses zones d'ombre demeurent dans cette affaire. En effet, le 10 janvier 2020, le jeune homme en scooter percute un véhicule de la BAC dans les rampes de Saint-François. Il ne portait pas de casque et décédera des suites de ses blessures à l’hôpital. L’accident avait déclenché des émeutes dans son quartier des Camélias.



Du côté des policiers, on assure que c'est le scootériste qui est venu les percuter. Des dires confirmés par le procureur de la République, assurant qu'une vidéo confirmait cette version, avant de classer l'affaire sans suite.



Or, c'est justement la question des vidéos qui est un point de discordance entre les deux parties. Dominique, la mère de Miguel, affirme n'avoir jamais avoir vu les vidéos, l’une d’une riveraine, l’autre de la centrale EDF. Selon la famille qui se base sur des témoignages, il y a bien eu une course-poursuite entre les policiers et son fils, contrairement à ce que dit la version officielle.



C'est pour cette raison que le Komité Miguel réclame "la vérité sur les causes réelles du décès", en demandant la restitution du dossier médical ainsi que le compte-rendu de l'autopsie à la famille, ainsi que le lancement d'un appel à témoin. La famille demande également à visionner les vidéos de surveillance de la station EDF ainsi que celles filmées par une des riveraines, l'exhumation du corps de Miguel afin de procéder à une nouvelle autopsie "par un médecin assermenté et indépendant" et que le Procureur de la République saisisse un juge d'instruction pour l'ouverture d'une enquête.

La marche prévue ce samedi, qui se fera dans le respect des règles sanitaires, indiquent les organisateurs, doit s'élancer à partir de 9h des rampes de Saint-François, où un hommage sera rendu sur le lieu supposé de la collision entre la BAC et Miguel. Les participants descendront ensuite vers "l'allée cocos" au niveau du grand escalier rouge des Camélias où plusieurs personnes (Dominique la mère de Miguel, des porte-paroles, les témoins et victimes, des artistes sans oublier les avocats) prendront la parole. Ils se rendront ensuite au niveau de La Poste avant de rependre leur marche vers le commissariat Malartic où ils devraient arriver aux alentours de 11h30.