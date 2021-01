A la Une . Une marche pour Miguel Kameni et contre les violences policières samedi prochain

Les proches de Miguel Kameni organisent une marche samedi 16 janvier pour connaître la vérité. Le 16 janvier 2020, le jeune homme est décédé des suites de la collision entre son scooter et un véhicule de la BAC. Un accident qui avait déclenché des émeutes dans le quartier des Camélias. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 à 10:31 | Lu 296 fois

Les proches de Miguel Kameni, qui se sont regroupés sous le nom de « Komité Miguel », organisent une marche en sa mémoire. Celle-ci s’élancera du lieu de l’accident dans les rampes de St-François à 9h30 pour s’achever devant le commissariat Malartic. Cette manifestation vise à exiger la vérité concernant la mort du jeune homme et dénoncer les violences policières dans leur ensemble.



Le 10 janvier 2020, le scooter de Miguel Kameni percutait un véhicule de la BAC dans les rampes de St-François au niveau de la centrale EDF. Il décèdera le 16 janvier des suites de ses blessures, provoquant un mouvement de colère dans le quartier qui a dégénéré en affrontement avec les forces de l’ordre.



Selon la famille, la vérité autour du tragique accident n'est pas encore connue. La famille n’a toujours pas eu accès aux vidéos de la scène, l’une filmée par une riveraine, l’autre provenant de la station EDF, ni au rapport d’autopsie. Selon le procureur Éric Tuffery, ces vidéos confirment les témoignages des policiers qui assurent que c’est le jeune homme qui est venu percuter le véhicule des policiers. L’enquête est toujours en cours.



Les organisateurs insistent sur le respect des gestes barrières durant la manifestation.



