Une marche contre le harcèlement scolaire organisée le 1er juillet, une première à La Réunion

Pour la première fois à La Réunion, une marche contre le harcèlement scolaire se tiendra le samedi 1er juillet à Saint-Denis. "Avant qu'un autre malheur nous frappe , marchons pour demander un renforcement de moyens pour plus de sécurité, plus d'accompagnement de nos enfants au sein des écoles", invitent les organisateurs. Par N.P - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 14:20

Le communiqué :



Cette année scolaire 2022-2023 prend bientôt fin ! Le moment de dresser un bilan de la scolarité, des réussites, de la progression de nos marmay pourtant, des enfants , des ados manquent à l'appel, écrasés par le silence ou ceux qui ont malheureusement quitté notre monde. Ceux que nous ne verrons plus ! Kyeran, Lindsay, Lukas .....

avant qu'un autre malheur nous frappe , marchons pour demander un renforcement de moyens pour +de sécurité + d'accompagnement de nos enfants au sein des écoles ( de la maternelle au lycée ) Nous ne voulons plus de cette violence et de cette souffrance oubliées dans les classes, les cours et les couloirs de nos écoles ! Nous voulons plus d'écoute, d'accompagnement et de bienveillance pour nos enfants ! Nous voulons leur dire que nous les croyons et les aimons ! et nous les soutenons ! Faire prendre conscience à notre société réunionnaise et passer un message à la nouvelle génération que nous devons vivre ensemble dans la bienveillance et le respect . C'est l'objet de cette marche qui aura lieu le samedi 1er juillet

Venez soutenir nos enfants, porter leur voix et rappeler que nous les adultes, avons un devoir de les protéger . Nos institutions, nos représentants, nos professionnels ont le devoir de les protéger . Parents, professeurs, enfants, directeurs d'écoles, professeur du secteur de l'Education, tous ceux qui travaillent dans la petite enfance, les instituts médico-sociaux, familles !!! Tous vous avez votre place dans cette marche !!! Une dizaine d'associations ont déjà rejoint la future action ( liste sur la page Facebook stop VIF protégeons nos enfants ) Voici le Parcours: devant le jardin de l'Etat- descente rue de Paris-La Victoire jusqu'au Barachois pour rejoindre symboliquement l'école de la bienveillance . 13h: rassemblement devant le jardin de l'Etat 13h30: départ de la marche 13h30-15h: descente rue de Paris- La Victoire- jusqu'au Barachois 15h: Arrivée à l'école de la bienveillance au Barachois 15h15-15h45: témoignage de familles et de victimes 16h-17h: gouter partage plateau musical-stand de prévention- consultations juridiques gratuites avec des avocats du barreau de St Denis et distribution de cadeaux