Une marche blanche en mémoire de Boubacar et Fadjigui, tués par le policier réunionnais à Paris

Les deux jeunes de Belleville âgés de 24 et 31 ont été tués sur le Pont-Neuf par un policier lors d'un contrôle. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le 20ème arrondissement de Paris pour leur rendre hommage. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 10:31





Ce mercredi, dans les quartiers de Ménilmontant et de Belleville, dont les deux victimes étaient originaires, une marche blanche était organisée afin de leur rendre hommage. Les participants réclamant "justice pour nos frères" portaient un tee-shirt blanc marqué à leurs deux prénoms. Le 24 avril dernier, un contrôle de police se transformait en tragédie sur le Pont-Neuf à Paris. Un policier réunionnais de 24 ans avait ouvert le feu à plusieurs reprises sur le conducteur de la voiture qui avait refusé de s'arrêter. Boubacar et Fadjigui sont tombés sous les balles d'un fusil d'assaut.

Deux dealers et leur client



L'auteur présumé des tirs âgé de 24 ans est attendu à La Réunion, où il attendra les suites de l'enquête, suite à sa mise en examen pour homicide volontaire et son placement sous contrôle judiciaire. Une qualification des faits plus grave que celle qu'avait proposée le parquet de Paris.



En début de semaine, les syndicats Alliance et UNSA s'étaient réunis devant le commissariat Malartic pour



Les deux jeunes ayant perdu la vie sont présentés comme des dealers. Une troisième personne se trouvait dans la voiture. Elle est désignée comme étant leur client âgé de 42 ans, blessé par les tirs. Le véhicule roulait à contresens et aurait tenté de foncer sur le collègue du policier qui a tiré.