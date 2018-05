Une marche blanche en hommage au sergent décédé Alexandre Chan Ashing

Alors qu'il allait bientôt fêter ses 30 ans, le sergent Alexandre Chan Ashing a succombé à un tir pendant une mission en Guyane en décembre dernier. Il laisse notamment derrière lui sa compagne et ses deux petites filles, âgées de 4 et 1 ans.



Originaire de Saint-Pierre, son corps avait cependant été directement rapatrié en métropole. Ses obsèques ont eu lieu le 3 janvier dernier au Mans. Peu de personnes de son entourage réunionnais avaient pu faire le déplacement. Elles ont donc décidé de lui rendre un dernier à leur manière.



En ce dimanche matin, famille, amis, proches et inconnus se sont réunis à la salle des fêtes du Foirail, à Piton Saint-Leu, pour entamer une marche blanche en son honneur. Cette marche blanche est également le moyen de dire haut et fort qu'ils souhaitent avoir des réponses.



En effet, la cause et les conditions réelles de son décès ne sont pas encore clairement connues. Un poids difficile à supporter pour l'entourage du jeune sergent. Ils souhaitent que la vérité soit enfin affichée au grand jour.



L'élu Thierry Robert a pris la parole en ce dimanche, pour montrer tout son soutien aux proches de Alexandre Chan Ashing. Il a tenu à s'exprimer pour tenter de faire bouger les choses et avancer l'enquête.