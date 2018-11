Une marche 100% féminine à Bellemène

2 Ravine Renaud et la Forge

Sportive culturelle et loisir de Bellemène

Clé Bellemène Canot

Sport, randonnée et loisir de Bellemène

Des hauts de l’ouest

La Marche Ô Féminin. Voici comment s’intitule la manifestation sportive proposée le dimanche 25 novembre 2018 dans le quartier de Bellemène, de 6 à 12 heures. Elle se destine aux filles et aux femmes, âgées de 7 à 77 ans.Le départ s’effectuera au stade du quartier. Contactez le 06 93 04 87 38 afin d’obtenir des informations et surtout de procéder aux inscriptions. Il s’agit d’un événement soutenu par la ville de Saint-Paul et porté par de multiples partenaires.D’autres structures s’associent en effet à l’action organisée par l’association des amis de Bellemène.La liste des associations participantes: