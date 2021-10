A la Une . Une manifestation prévue devant les grilles du rectorat ce mercredi

Dénonçant "l'inacceptable contractualisation du métier d’enseignant", l'intersyndicale appelle à la mobilisation ce mercredi devant les grilles du rectorat. Par N.P - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 16:23

Le communiqué :



L’intersyndicale s’oppose à l'inacceptable contractualisation du métier d’enseignant dans le 1er degré à La Réunion.



Parce que cela concerne le premier degré mais aussi l’ensemble des métiers de l’éducation et des services publics, sur l’ensemble des territoires français, soyons unis et solidaires pour défendre nos statuts, une vision humaniste de l’intérêt général et du bien commun.



RASSEMBLONS-NOUS MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 DEVANT LES GRILLES DU RECTORAT À 14H pour exiger le recrutement de TOUTE la liste complémentaire du CRPE dans l’académie à hauteur des besoins et dire non à la contractualisation de notre métier à LA REUNION !



