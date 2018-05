La grande Une Une manif pour dire non à l'application stricte de l'interdiction de signes religieux dans les lycées

Les chefs d'établissements scolaires de l'île avaient été sensibilisés il y a quatre mois par le recteur. L'effet de cette circulaire a produit ses premiers effets du côté du lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis où deux élèves ont été rappelées à l'ordre la semaine dernière. Elles franchissaient les portes de l'établissement avec un fichu sur la tête.



"Il n’y a pas de conseil de discipline donc certainement pas d'exclusion", commence par ajuster le proviseur Thierry Bussy. Par contre, le chef d'établissement reconnaît une veille beaucoup plus active sur l'application de règles déjà existantes mais rappelle que ce durcissement est valable pour tout : le couvre-chef, le foulard et tout autre signe ostentatoire, "pourvu que l’on reste dans le respect de la laïcité."



"Le lycée ce n’est pas la maison mais il n'y a aucune volonté d'exclure qui que ce soit. Nous avons trop de respect pour nos élèves", complète-t-il.

Une lecture qui ne plaît pas à tous les élèves, qui y voient une forme de discrimination, alors que La Réunion propose justement une composition multi-culturelle qui pourrait la faire s'exonérer des règles strictes prises sur le territoire national.



Rappelons qu'en février dernier, les chefs d’établissements de La Réunion étaient sommés de faire respecter le principe de laïcité par le recteur de l'académie. Dans une circulaire adressée aux chefs d'établissements le 19 février, Vêlayoudom Marimoutou leur rappelait de faire appliquer la loi de 2004 et "de veiller à ce que les élèves ne portent pas de signes ostentatoires d’appartenance religieuse ou communautaire (croix, kichali, bindi…)".



En réponse à ce durcissement au sein de leur lycée, des élèves solidaires des élèves rappelées à l'ordre, comptent manifester mardi prochain pendant la récréation. Des élèves du lycée situé au Butor nous livrent leur avis en vidéo.