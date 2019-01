Une magnifique photo de La Réunion qui a fait le tour du monde...

Alexandre Haffner est un touche à tout. Travaillant à EDF, il est aussi passionné d'aéronautique et survole souvent notre ile en ULM.C'est à l'occasion d'un de ses vols qu'il a pris une photo des plages de l'ouest de La Réunion. Une photo magnifique qu'il a publiée sur sa page Facebook et qui a été partagée plus de 4.000 fois.Beaucoup ont même laissé des commentaires, ce qui lui a permis de découvrir qu'elle avait été vue et appréciée aux quatre coins du monde.Certains même ont souhaité lui acheter la photo pour la faire encadrer. C'est mal connaitre la générosité d'Alexandre Haffner qui a refusé tout net et propose à chaque fois d'envoyer le fichier original pour que la personne puisse la faire agrandir à sa guise. Gratuitement.N'hésitez pas à aller visiter de temps en temps la page Facebook qu'il a ouverte spécialement et où il publie régulièrement des protos aériennes de notre ile...