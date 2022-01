A la Une . Une lettre met 17 ans à faire le trajet Réunion-métropole

Patience et longueur de temps... Une habitante du département de la Meuse (55) a reçu une missive envoyée par son amie réunionnaise en provenance du Port en 2005. Une nouvelle importante s'y trouvait. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 11:16

Un courrier égaré a bien failli mettre fin à l'amitié entre Bernadette et Roselyne. Le 3 février 2005, cette dernière avait écrit et envoyé une lettre à son amie pour lui annoncer que sa fille avait accouché.



Parti de la commune du Port, le courrier postal a mis 17 ans pour arriver dans le petit village de L’Isle-en-Rigault, dans le département de la Meuse (55), rapporte l'Est Républicain. La Portoise avait également indiqué qu'elle se rendrait en métropole. Mais sans réponse, la belle amitié n'a pas résisté.



Les choses se sont arrangées lorsque le fils de Roselyne a reçu le courrier, 17 ans après. Roselyne, qui a vécu en Lorraine pour accompagner son mari militaire avant de rentrer dans son île natale, a promis d'y retourner bientôt, histoire de rattraper le temps perdu.