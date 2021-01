A la Une ... Une large zone dépressionnaire à l'Est de La Réunion

Le Centre météorologique régional spécialisé fait le point sur une nouvelle phase d'activité à l'Est de la zone de surveillance des services météorologiques français. Le scénario de la formation d'une tempête "à longue échéance" est privilégié pour l'instant. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 15:20 | Lu 1529 fois

Le CMRS (Centre météorologique régional spécialisé) se penche sur l'activité météorologique dans l'océan Indien. Une circulation dépressionnaire est actuellement observée mais ne devrait pas se maintenir plus de 24 heures selon les spécialistes.



Mais une large zone dépressionnaire toujours à l'Est est maintenant sous surveillance. Elle devrait rencontrer des conditions favorables au point que le risque de formation d'une tempête devient modéré (30% à 60%) en fin de semaine (vendredi).





