Météo Une large moitié Est de l'île sous la pluie

Le temps reste humide sur une bonne moitié Est de l'île. L'autre élément marquant de cette journée est le vent qui souffle fort de Saint-Joseph à l'Etang-Salé. Par Prisca Bigot - Publié le Samedi 16 Avril 2022 à 06:03

Le bulletin de Météo France :



Le début de journée est de nouveau marqué par de nombreux nuages et de bonnes pluies sur la moitié Est Réunionnaise et en particulier à mi-pente dans les régions des Plaines, du Volcan, de Sainte-Rose ou encore de Takamaka. Plus à l'Ouest, les nuages se font moins nombreux et le soleil brille même sur le littoral entre le Port et l'Etang-Salé.



Globalement, jusqu'à la mi-journée, le ciel réunionnais semble assez nuageux dans l'intérieur et même humide sur l'Est de l'île.



Dans l'après-midi, la situation évolue favorablement avec le retour progressif du soleil sous forme d'éclaircies dans l'intérieur et des pluies qui ne se limitent plus qu'au massif du volcan et aux contreforts Sud-Est du Volcan.



En soirée, le ciel redevient peu nuageux à l'exception du Sud-Est de l'île.



Les températures maximales atteignent les 28 à 32°C sur le littoral, 17 à 19°C au Volcan et au Maïdo mais aussi 24 à 27°C dans les cirques.



Le vent d'Est à Sud-Est souffle assez fort avec des rafales de 60 km/h de Saint-Joseph à l'Etang-Salé en passant par Saint-Pierre. De Sainte-Suzanne à Saint Denis, les rafales soufflent également avec des valeurs voisines de 50 km/h.



Les brises dominent de la Pointe au sel à la Grande Chaloupe.



La mer est agitée mais forte sur la côte Est et Sud-Est avec une houle d'alizé voisine des 2,50 à 3 mètres en journée.



