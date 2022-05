Une journée sportive pour les élèves de l’école Les Combavas

C’est dans le cadre de leur cursus universitaire que des étudiants en première année de master en économie appliquée ont organisé une manifestation sportive à l’école les Combavas à la Plaine Saint-Paul ce vendredi 13 mai. Sur le terrain du collège Jules Solesse, plusieurs ateliers étaient également présents pour promouvoir l’activité physique et sportive, et cela, dès le plus jeune âge !