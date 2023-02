Une journée sous le soleil, avant quelques averses dans l’Est

Le début de journée commence sous un ciel clément avec la présence de belles périodes ensoleillées sur l'ensemble du département. L'évolution diurne se met ensuite en place au fil des heures avec le développement de nuages le long des pentes, laissant les plus hauts sommets dégagés.



L'après-midi, de faibles averses se déclenchent sur les hauteurs de l'Ouest, vers les hauts de Saint Leu ainsi que sur les hauts de l'Est. Le littoral conserve un temps agréable où soleil et nuages se partagent le ciel.



Une petite dégradation du temps est attendue en fin de journée sur les régions allant de Saint-Joseph à Saint-Benoît avec l'arrivée d'averses localement modérées.



Le vent est l’élément marquant de la journée. En effet, de secteur Sud-Est, les rafales sont proches des 65 km/h sur la région de Saint Joseph, 70 km/h vers Saint Pierre durant l'après-midi. Les hauteurs exposées, comme la région du Volcan essuient des rafales de 60 km/h environ. Sur Sainte Marie, il sera moins vigoureux avec des valeurs de 50 km/h. Les brises prédominent sur les plages de l'Ouest.



La mer est agitée, forte sur le Sud-Ouest, le Sud et le Sud-Est de l'île où déferle une houle de secteur Sud voisine de 2 mètres 30.