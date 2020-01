Une journée récréative réussie à la piscine de Plateau Caillou

Grand succès pour la journée récréative organisée ce dimanche 19 janvier 2020 à la piscine de Plateau Caillou. Une réussite malgré le mauvais temps.



Animations, structures gonflables et parcours ludiques dans les bassins… Ces installations faisaient le bonheur du public présent.



Cette journée se déroulait de 9 à 14 heures, sans interruption et sans inscription préalable. Les tarifs d’accès restaient ceux en vigueur dans les piscines municipales de la commune. 50 centimes pour les enfants et 1 euro pour les adultes.



Cette manifestation se tenait dans le quartier de Plateau Caillou. Retrouvez ci-dessous les photos prises à cette occasion. Des opérations similaires se tiendront lors des prochaines vacances scolaires dans les autres piscines de la ville.