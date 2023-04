La grande Une

Une journée pour sensibiliser les professionnels de l'enfance au dépistage de l'autisme

Mieux dépister l'autisme chez les enfants. C'était l'axe de travail de ce séminaire organisé par l'association Saint-François d’Assise. Le 12 avril dernier, près de 120 professionnels de la santé et de l’éducation se sont donc retrouvés pour réfléchir au meilleur accompagnement possible pour les enfants et les parents.