Une journée pour les DYS le 4 décembre 2021

Le communiqué :



APEDYS REUNION en partenariat avec l'université de La Réunion organisent le :

samedi 4 décembre de 13h30 à 17h00 le salon de l'inclusion des DYS avec pour thématique :



De l'école à l'insertion professionnelle



L'accompagnement du public porteur de troubles des apprentissages dits troubles DYS relève d'un parcours de combattant : du repérage au diagnostic à la prise en charge et à l'accompagnement, il y a tout un chemin semé d'embûches.



Les troubles DYS font partie du handicap invisible quand les troubles ne sont pas associés et/ou ni sévères auquel cas une prise en charge au titre de handicap est possible



Cette manifestation se veut une rencontre avec le public par les différents professionnels qui contribuent à l'accompagnement de ce public.



Mais l'insertion professionnelle est possible si l'information des différents dispositifs d'aide ou de compensation est connue à la fois des personnes ayant ces troubles des apprentissages et des dirigeants du milieu du travail (entreprises, administration...)



Lors de cette rencontre, différents stands seront tenus par des professionnels, des ateliers et une conférence (en visio) de Mme Juliette SPERANZA, doctorante en philosophie et défenseure de la neurodiversité. Mme SPERANZA propose une conférence-débat sur :



Faut-il en finir avec l'inclusion ?



Doit-on dans le cadre d'une réelle société inclusive, discriminer les personnes comme à besoins particuliers ou développer un droit d'accessibilité à tous ?



Ce sera le débat de la conférence, les échanges avec le public et les rencontres avec les professionnels ce samedi 4 décembre

l'entrée sera soumise au contrôle du PASS SANITAIRE



AIT-ABED Saadia présidente APEDYS REUNION