Météo Une journée plutôt ensoleillée pour la rentrée

Si quelques pluies substituent dans l'Est, Météo France prévoit un ciel bleu et quelques débordements nuageux . Par NP - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 06:12

Le bulletin du jour de Météo France:



A l'Est d'une ligne "Saint-Joseph-Sainte-Suzanne", le ciel est nuageux en ce début de journée avec encore quelques faibles précipitations possibles. Ailleurs, le temps reste sec avec un soleil plus présent en direction de la côte Ouest. Dans la matinée, les nuages de pente s'installent le long des remparts et d'autres continuent à transiter sur l'Est du territoire, bloqués sous l'inversion située entre 2000 et 2500 m. On garde la possibilité de quelques averses sur le Sud-Est de l'île en journée. Les littoraux du Nord-Est et du Sud-Ouest, soumis à l'alizé, restent plutôt bien ensoleillés.



Cet après-midi, les éclaircies reviennent dans l'Est mais des débordements nuageux viennent ombrager la côte de Saint-Paul à la Grande Chaloupe.



Les températures maximales atteignent 23 à 28°C sur le littoral, 20°C dans les cirques et 12 à 14°C au volcan et au Maïdo.



L'alizé de Sud-Est est vigoureux, les rafales sont proches de 60 à 70 km/h de la Pointe au Sel à Saint-Joseph, 50 à 60 km/h de Saint-Denis à Champ Borne et dans le secteur du volcan. Les brises dominent de la Pointe ds Aigrettes à la Grande Chaloupe.



La mer est agitée à forte au vent et au déferlement d'une houle de Sud-Sud-Ouest comprise entre 2 mètres 50 et 3 mètres ce matin, s'amortissant lentement en journée.