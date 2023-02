Météo Une journée placée sous le signe du soleil

Le bulletin de Météo-France : Par NP - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 06:10

Un début de semaine à l'image du week-end passé, avec un temps assez classique pour la saison. La journée démarre sous le soleil, les nuages amenés par l'alizé faible sont rares et éphémères sur le côte Est. Au fil des heures de la matinée, l'évolution diurne se met en place dans l'intérieur avec la formation de nuages dans les Hauts et sur les Remparts des Cirques. Les premières gouttes apparaissent à la mi-journée sur les pentes de l'Ouest. Dans l'après-midi, des averses concernent le cœur de l'île. Elles ne sont pas très nombreuses et de courte durée, mais peuvent être assez fortes. Le littoral ne peut être exclu de la menace d'averses, de façon privilégiée la partie Ouest et Nord-Ouest entre Saint-Leu et le chef-lieu.



Il fait très vite chaud dans les Bas, les températures maximales sont souvent atteintes avant midi : une bonne trentaine de degrés sur le littoral, voire 32 à 33 degrés côté Ouest entre Le Port et Saint-Pierre. Ailleurs, il faut compter avec 16 à 20 degrés sur les sommets et 25 à 28 degrés environ dans les Cirques.



La mer est peu agitée, voire agitée par une modeste houle d'alizé sur les côtes Sud et Sud-Est.