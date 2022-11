Météo Une journée placée sous le signe du soleil

Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 06:18

Ce matin, le temps est majoritairement ensoleillé sur le département.



A la mi-journée, les nuages de pentes prennent possession de l'intérieur de l'île et glissent progressivement vers le rivage au fil de l'après-midi. Des averses faibles se produisent sur le relief et peuvent déborder vers le chef-lieu.



Les températures maximales profitent du bel ensoleillement matinal et restent au dessus des normales de saison, notamment dans les hauts. En bordure de mer, elles varient de 27 à 30°C.



Le vent d'est-sud-est produit quelques rafales de 40 à 50 km/h sur les côtes sud et nord en milieu de journée. Partout ailleurs, un régime de brises est en place mais sur les plages de l'Ouest un vent de sud est attendu cet après-midi.



La mer est peu agitée dans le Nord à agitée au Sud avec la petite houle de sud, toujours 1 à 1.5 m.