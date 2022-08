Météo Une journée placée sous le signe du soleil

C'est une belle journée qui s'annonce partout sur l'île, indique Météo France dans son dernier bulletin quotidien. Par NP - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 06:27

Grand soleil matinal sur l'ensemble de l'île. Vers la fin de matinée, quelques cumulus fleurissent les hauts mais ils n'altèrent pas l'impression de beau temps. L'après-midi s'annonce tout aussi clément avec un temps sec et des éclaircies qui perdurent sur la majorité du rivage; au cœur de l'île, dans les cirques, les nuages sont timorés et s'effacent face à un soleil dominateur. Grand soleil tout au long de ce jeudi sur les plus hauts sommets comme le Piton-Maïdo, le volcan et le Piton des Neiges.





L'alizé reprend un peu de vigueur avec des rafales voisines 55 km/h sur le littoral Nord comme sur le Sud Sauvage. Les Plaines connaissent aussi quelques accélérations mais les pointes ne dépassent pas 45 km/h. De la Pointe des Aigrettes à Piton de Grande Anse en passant par les plages de l'Ouest, les brises sont bien en place.



La mer est peu agitée à agitée, mais forte et croisée sur le Sud Sauvage. Une houle de Sud-Ouest, de l'ordre de 2 mètres en début de journée, est présente de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Elle s'amortit graduellement. De Saint-Joseph à Champ-Borne, c'est la houle d'alizé voisine de 1 mètre 50 qui déferle. Ces deux houles se croisent donc vers le Sud Sauvage.