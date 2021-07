Une journée ensoleillée

Le bulletin de Météo France :



Au lever du jour des nuages bas accrochent les flancs du Volcan. Partout ailleurs, le soleil s'impose sur l'ensemble de notre île. La matinée se déroule ensuite sous un franc soleil. L'après-midi, le soleil est toujours au rendez-vous, même si les nuages bas sont de retour le long du Sud Sauvage et de la route des laves.



On va donc pouvoir profiter d'une journée pleine de soleil.



Le vent d'Est reste soutenu avec des rafales proches des 60 km/h autour de Saint-Pierre et 50 km/h sur le littoral nord. La houle d'alizés poursuit son lent amortissement, 2 mètres à 2 mètres 50 prévus pour les vagues moyennes de Champ Borne au Sud Sauvage.



Les thermomètres retrouvent le sourire avec le retour du soleil.