Une journée ensoleillée et venteuse

Si ce n'est le vent qui souffle en rafale pouvant atteindre les 70km/h du coté de St-Denis notamment, la journée est belle et ensoleillée. Par NP - Publié le Jeudi 25 Août 2022 à 06:06

Le bulletin du jour de Météo France:



Dès le lever du jour, le soleil se montre très généreux et brille sur l'ensemble de l'île.

Globalement, la journée est ensoleillée et agréable. Certes, il y a bien quelques nuages de pentes qui tentent de se développer sur les hauteurs de l'Ouest entre Saint-Leu et Saint-Paul à la mi-journée mais cela reste anecdotique.



La masse d'air est relativement sèche et la sensation de beau temps bien présente jusqu'en soirée où des entrées maritimes abordent la façade Est, de Saint-Pierre à Sainte-Rose.



Seul le vent est remarquable en cette journée. En effet, le vent d'Est est assez fort avec des rafales voisines de 70 km/h de Saint-Joseph à la Pointe au Sel. Ce vent remonte le long des plages de l'Ouest à partir de la mi-journée avec des rafales à 50km/h. Des rafales de 60 à 70 km/h sont également attendues du côté de Saint-Denis mais aussi sur les hauteurs de l'île tel que le Volcan où il atteint les 50km/h.



Les températures maximales sont de l'ordre de 25 à 28°C sur le littoral, 15 à 17°C au Maïdo et au Volcan, 20 à 22°C dans les cirques.



La mer est agitée à forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table avec une houle de Sud-Ouest voisine de 2 à 2,50 mètres.