Une journée du soleil au Camping de l’Hermitage

Ce samedi 6 mai au Camping de l’Hermitage venez célébrer le soleil. Dans le cadre de la journée mondiale du Soleil, la Ville de Saint Paul et l’association MISOLRÉ proposent une journée de sensibilisation et de prévention solaire. Au programme des stands d’information sur les cancers de la peau ; dépistage par les dermatologues ; ateliers ludiques avec des expériences autour du soleil pour les enfants ; activités sportives (escalade dans les arbres, yoga et balade aquatique) ; spectacle de marionnettes ; photomaton souvenir…Plus d’informations sur le programme détaillé prochainement !