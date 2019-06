Une journée dédiée aux gramounes à l’Éperon

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Saint-Paul et l’association Respa seul organisent une journée de partage et du vivre ensemble le samedi 15 juin 2019 à la salle polyvalente de l’Éperon. (Photo d’archives)



Une manifestation tournée vers les personnes âgées isolées à laquelle participera l’association Les Tamarins de l’ouest et les membres de clubs du troisième âge.



L’occasion pour les gramounes de sortir de l’isolement grâce à Respa Seul, structure leur venant en aide. Riz chauffé, stands santé et bien-être, massage, relaxation, tisane lontan… Les activités prévues ne manquent pas.



Le Bus Santé Mouv’ effectuera également le déplacement. Les personnes présentes pourront donc réaliser toute une série de tests de santé et des dépistages.



Viendra ensuite le repas partage puis le traditionnel bal avec l’animation musicale assurée par l’orchestre. Si vous souhaitez participer à cette journée, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 02 62 45 76 45.