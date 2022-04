Une journée dédiée aux aidants familiaux ce mercredi 20 avril à Saint-Paul !

L’Action Sociale du Groupe CRC agit en faveur du développement de la prévention vis-à-vis des aidants familiaux et œuvre afin de prolonger l’autonomie à domicile des personnes dépendantes et/ou en situation de handicap. Ce mercredi 20 avril de 9h à 16h, des activités de prévention et de bien-être pour le public sont proposées et prises en charge en intégralité par l’Action Sociale du Groupe CRC. Une action de sensibilisation au rôle d’aidant familial est menée auprès du public. Il reçoit également des informations sur les dispositifs d’accompagnement des aidants du droit commun et des dispositifs complémentaires. Un stand de massage et de détente ainsi qu’un stand dédié à l’aromathérapie est proposé aux personnes présentes jusqu’à 16h ce mercredi.