Une journée dédiée à la femme à la piscine de Plateau Caillou

Le club de Vue Belle Natation vous invite à sa matinée placée sous le thème de “La Femme et l’eau” ce dimanche 1er mars à la piscine de Plateau Caillou. Réservée aux femmes (plus de 15 ans), cette matinée sera dédiée aux activités aquatiques : initiation à la natation artistique, aqua palmes, aquagym et taï chi !Venez nombreuses célébrer la femme et l’eau en ce 1er mars 2020 !Important : Inscrivez-vous dès maintenant en confirmant votre participation sur la page Facebook de Vue-Belle Natation , ou en envoyant vos noms et prénoms via messenger, ou encore par sms au 06 92 64 34 56.N’oubliez pas vos bonnets de bains !