Une journée de sensibilisation au don de Moelle Osseuse organisée au CHU de St-Pierre





Le programme de la journée



Coordonnée par des étudiantes en licence professionnelle métiers de la communication, la journée se veut humanitaire mais aussi dynamique et attractive. C’est pour cela que sur place vous trouverez, de 9h à 17h: Une démonstration de danse africaine

Un showcase de Krélokoz

Un tirage au sort, à la clé: pleins de cadeaux à gagner! Le don de moelle osseuse, qu'est-ce que c'est?



Rien à voir avec le don de la moelle épinière, la moelle osseuse se trouve dans les os du corps. Elle est riche en cellules souches qui produisent les cellules du sang. On la trouve surtout dans les os plats, comme le bassin.

La moelle osseuse est utile et représente parfois la seule chance de guérison pour les personnes atteintes de graves maladies du sang, comme la leucémie.

Le don de moelle osseuse à La Réunion



Pour pouvoir donner sa moelle osseuse, il faut que le groupe tissulaire du donneur soit identique à celle du malade. Dans la majorité des cas, c’est parmi les frères et soeurs qu’on a le plus de chance de trouver un donneur ayant le même groupe tissulaire. Cependant, un malade a une chance sur quatre d’être compatible avec chacun de ses frères et soeurs.



Les groupes tissulaires, qui sont transmis génétiquement, varient selon qu’on est d’origine européenne, africaine ou asiatique.

Seulement, La Réunion est une terre de métissage intense, unique dans le monde : il est très difficile de trouver des donneurs compatibles pour les malades réunionnais.



C’est pour cela qu’il est très important que les réunionnais s’inscrivent sur le registre local, pour donner un maximum de chances aux malades en attente de greffe.



Cette journée sera marquée sous le thème de La Réunion arc-en-ciel. En effet, sur l’île, plusieurs origines co- existent : africain, chinois, malgache, arabe... et nous avons tous en nous un peu de chacune de ces couleurs.



Pas de panique, vous ne donnerez pas votre moelle osseuse le 30 juin, mais on vous attend pour l'inscription sur le registre local!





