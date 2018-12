Une journée de partage à la recyclerie de Cambaie

La Semaine européenne de réduction des déchets (SERD) se poursuit dans l’ouest. Les associations Ekopratik et Zéro déchet La Réunion proposent une journée de partage le mardi 11 décembre 2018 à la recyclerie Récup’R de Cambaie.



Il s’agit d’une manifestation organisée de 9 heures à 22 heures au 12 rue du Grand Piton dans le quartier saint-paulois. Une information communiquée par le Territoire de la Côte Ouest (TCO).



Ces structures présenteront à cette occasion leurs activités afin de montrer que la réduction des déchets est bien possible. Plusieurs ateliers et événements marqueront cette journée.



Réparation des objets cassés, sensibilisation à la gestion des déchets ou d’un stock de pièces détachées, construction d’une enceinte Bluetooth avec des matériaux de récupération…



Sans oublier la projection d’un documentaire sur la problématique zéro déchet, suivi d’un débat avec Zéro déchet La Réunion. Attention, il faut s’inscrire. Plus d’informations en envoyant un e-mail à contact@ekopratik.fr et contact@zerodechet.re.



Un pique-nique partage se tiendra à midi avec la possibilité de se restaurer sur place avec une buvette le soir. Évidemment, il faut pensez à apporter ses contenants. La base, lorsque l’on participe à un événement de ce type.