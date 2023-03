Une journée de dépistage du diabète organisée aux Roches Noires

Saint-Paul, Ville Santé, accueille sur son territoire une journée de dépistage du diabète et des facteurs de risque le jeudi 23 mars 2023, de 8h30 à 16 heures, à la Maison de santé pluriprofessionnelle « Soins Zil » située Place des Roches Noires au 67 rue du Général-de-GAULLE.



Un rendez-vous gratuit organisé par cette structure en lien étroit avec la commune et ses partenaires. Plusieurs professionnels participeront aussi à cet événement décentralisé dans le Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains.



Médecin, infirmier, podologue, dentiste, kinésithérapeute, diététicien et pharmacien viendront vous conseiller et vous examiner. Cette journée vise à répondre au mieux aux besoins de santé de la population afin d’améliorer le parcours de soin et la santé des habitants de la commune.