Une journée d’animations très ludique

Saviez-vous que le gant en cuir du fauconnier se porte toujours à gauche ? Saviez-vous également ce qui fait la différence entre une chouette et un hibou ?…



Autant de questions qui vous auront peut-être un jour traversé l’esprit ! Le public présent le 9 juin dernier a eu la réponse à toutes les questions liées aux rapaces. Aigle, hibou et buse ont fortement impressionné le public présent lors des spectacles de vols qui se sont déroulés à 11h puis à 16h. Dans un même temps, les personnes présentes ont pu découvrir un stand d’intervention pédagogique sur l’apiculture animée par Dorothée Ninotta : découverte des produits de la ruche, dégustation de différents miel, mais également sensibilisation sur l’importance de sauvegarder cette espèce si indispensable à notre écosystème.



En bruit de fond, ponceuse et marteau à la main, les six lauréats du jeu-concours lancé sur la page Facebook de la Ville de Saint-Paul « Fabriquez votre propre ruche » étaient à pied d’œuvre et très concentrés pour réaliser leur propre ruche en bois de palettes recyclées. Et pour cause : Ils repartiront chez eux avec leur réalisation, une ruche type « Kenyane » dont la valeur approximative est de 200 euros ! L’atelier, animé par l’association, « Les Rencontres Alternatives » a rencontré un véritable succès !



Et pour satisfaire les plus petits et, sans doute rendre nostalgiques les plus grands, des animaux de la ferme ont égayé cette journée.



Un mouton attachant, des petites biquettes, des lapins nains, poules, canards, dindes et cochons avaient élu domicile pour une journée dans le jardin de la mairie.