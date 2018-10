<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Une journée culturelle et sportive gratuite à Corbeil





Les associations Races Africk, AD2R, Trousail Family, Amlhad, Fan Reggae proposent, avec le soutien de la ville saint-pauloise, un tournoi de football à partir de 9 heures au stade de foot et au case du secteur. Des équipes composées de cinq enfants de moins de 8 ans s’affronteront.



Les moins de 11 ans et de 13 ans se disputeront la gagne dans des formations de 8 joueurs. Il sera également possible de s’initier à plusieurs autres sports. L’escrime, le volley-ball sur gazon, le tennis-ballon et la boxe française.



Des efforts au programme mais aussi un plateau artistique de qualité prévu dès 14 heures près du Case. Des groupes de Corbeil se produiront donc à l'occasion du des 20 ans de carrière du ségatier saint-paulois, Patrick Lartin et de l'artiste, Éric Sertier. De la culture et du sport au menu. Une bonne idée de sortie si vous ne savez pas encore où aller bat un karé.





