Une journée conviviale pour les séniors au chemin pavé Lougnon

Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, organise une journée conviviale dédiée aux séniors le vendredi 29 avril 2022 au chemin Pavé LOUGNON, de 9 heures à 15h30.

La Ville proposera à ce public des visites guidées patrimoniales de ce site emblématique de Bellemène grâce à un guide du service culturel de la commune, labellisée Ville d’Art et d’Histoire.

Une animation musicale, des jeux, une dégustation et une marche seront aussi mis en place ce vendredi.

Informations et réservations au 02 62 45 76 55 et au 06 92 77 74 60. Une tenue sportive est conseillée. Cette journée conviviale se tiendra également en présence des membres de l’Association sportive, culturelle et loisirs de Bellemène et de clubs de personnes âgées du Bassin de vie du Guillaume.

Cette rencontre permettra aux séniors de découvrir ou de redécouvrir la richesse du territoire de Saint-Paul.

Pour rappel, l’ambition de la Municipalité de Saint-Paul reste de favoriser le bien vieillir des plus de 18 000 Saint-Pauloises et Saint-Paulois de plus de 60 ans. Le territoire compte aussi 27 clubs de personnes âgées.

La Ville souhaite rendre les séniors acteurs de leur quotidien, de leur cadre de vie et de leur santé. C’est le sens de ces journées conviviales. Celles-ci vont se tenir dans les 7 Bassins de vie tous les ans. Une bonne nouvelle pour ce public après la crise sanitaire.

L’objectif est d’encourager le vieillissement actif pour accompagner les plus fragiles. Il s’agit de deux enjeux centraux pour lutter contre l’isolement.









