Météo Une journée contrastée

Le bulletin de Météo-France : Par NP - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 06:17

Une matinée et un après-midi contrastés. La journée débute sous un grand soleil. Quelques nuages de haute altitude de type cirrus transitent dans notre ciel. Ils ont tendance à s'effriter au fil des heures.



La mi-journée donne déjà une idée pour l'après-midi.



Tantôt, le ciel est très nuageux dans l'intérieur du département. Des averses de bonne intensité se déclenchent comme par exemple sur les hauteurs de Saint-Leu, dans Salazie, vers Takamaka, sur Bourg-Murat, et vers Dos D'Ane. Les littoraux sont plus préservés de ces averses. Saint-Pierre et Saint-Denis connaissent même des éclaircies.



Vent et brises sont faibles, tout au plus une trentaine de km/h en rafales sur le Port et Saint-Philippe avec la présence matinale du soleil.



La mer est peu agitée à agitée, mais forte vers le Sud Sauvage au déferlement de la houle de Sud-Sud-Ouest, présente de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel, et de l'ordre de 2 mètres à 2 mètres 50.