La grande Une Une journaliste réunionnaise accuse Eric Zemmour d'agression sexuelle

Comme le rapporte le site d'informations Mediapart, 8 femmes accusent Eric Zemmour de violences sexuelles sur une période allant de 1999 à 2019. Parmi elles, une ancienne journaliste réunionnaise, Séverine Dargent. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 18:47





Les faits relatés par le média en ligne, qui explique avoir enquêté pendant plusieurs mois, remonteraient à une période allant de 1999 à 2019. Pendant plusieurs mois, Mediapart a enquêté et recueilli le témoignage de huit femmes qui accusent Éric Zemmour de comportements inappropriés et d’agressions sexuelles pour des faits présumés allant de 1999 à 2019. Certaines s’expriment face caméra pour la première fois. pic.twitter.com/yThFx7C39o

— Mediapart (@Mediapart) March 8, 2022

Une ancienne journaliste réunionnaise figure parmi les huit femmes qui accusent Eric Zemmour de violences sexuelles . "Il me prend avec ses mains, il me bloque contre les parois de l'ascenseur", exprime Séverine Dargent dans une vidéo publiée par Mediapart ce mardi. "Et il m'embrasse de force sur la bouche. Maintenant que des femmes ont parlé, que ce soit comme si ça n'avait jamais existé, ça je ne l'accepte pas", ajoute-t-elle.Les faits relatés par le média en ligne, qui explique avoir enquêté pendant plusieurs mois, remonteraient à une période allant de 1999 à 2019.