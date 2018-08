A la Une ... Une journaliste comorienne ciblée par le ministre de l'Intérieur Le syndicat des journalistes apporte dans le communiqué ci-dessous son soutien à la journaliste comorienne Faïza Soulé Youssouf, mise en cause par le ministre comorien de l'Intérieur.

Le SNJ soutient Faïza, notre consoeur comorienne



Cela se passe dans l’océan Indien, tout près de chez nous. Faïza Soulé Youssouf, journaliste comorienne, a été publiquement mise en cause par le ministre de l’Intérieur de la république des Comores. Selon lui, Mme Youssouf aurait porté atteinte à l’image des Comores à l’extérieur.



C’est une manière à peine voilée de lui reprocher les articles qu’elle a publiés sur le récent référendum, notamment dans le prestigieux quotidien français Le Monde. Ce reproche vise aussi sa réactivité professionnelle, lorsqu’elle a diffusé en direct le violent saccage d’un bureau de vote. Un gendarme a eu la main tranchée par une machette, ce qui prouve la violence de cet épisode et l’importance de diffuser ces informations.



Encore une fois, aux Comores comme en France ou ailleurs, les gouvernants préfèrent s’en prendre aux journalistes lorsqu’une information leur déplaît. Nos confrères comoriens de la presse privée ne se sont pas laissés intimider et ont publiquement manifesté leur soutien à Faiza lundi 06 août.



Les journalistes des radios ont annoncé un arrêt de travail d’une semaine. Le Syndicat national des journalistes, premier syndicat de la profession en France, apporte son complet soutien à Faïza et à tous les journalistes comoriens. Y compris au journaliste de radio qui a été précédemment giflé en public par le même ministre. N.P Lu 272 fois





Dans la même rubrique : < > Miss Guadeloupe 2018 est à moitié Réunionnaise Jetée en pâture sur les réseaux sociaux, une employée de la Bobine porte plainte