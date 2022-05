A la Une . Une jeune tortue verte a résisté à des morsures de requin

Le centre de soins de Kelonia a récupéré hier à Etang-Salé une jeune tortue verte blessée par un requin. Par NP - Publié le Jeudi 12 Mai 2022 à 09:40

Elle fait 9,1kg et 40 cm de longueur de carapace. Une jeune tortue verte blessée a été directement amenée chez le vétérinaire hier par Kelonia. La jeune tortue baptisée Juliette montre les traces de 2 morsures de requin au niveau de l’épaule droite. La partie osseuse de la carapace a résisté à la pression des mâchoires du requin estimée à 1m50 environ. La jeune tortue a pu s’échapper.

"Les traces laissées sur la carapace de la tortue permettront peut-être d’identifier l’espèce de requin concernée. Merci à Jerome de Kaz’Plongée pour son intervention", remercie le directeur de Kelonia Stéphane Ciccione.



"Outre ses blessures récentes, la tortue présente une amputation ancienne et totalement cicatrisée d’une nageoire postérieure, ainsi que des écailles surnuméraires sur la dossière. Une anomalie de l’écaillure a été observée sur plusieurs tortues nées à La Réunion au cours des dernières années. Cette observation associée à la génétique et la photo-identification permettront peut-être de déterminer si Juliette fait partie des rares tortues nées à La Réunion, des 2 femelles connues Gaby et Emma".