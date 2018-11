La grande Une Une jeune infirmière de 34 ans tuée à son domicile, un suspect interpellé





Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue alors que l'enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette sordide affaire.



Selon nos informations, la jeune femme de 34 ans était infirmière et originaire du sud de la France, de la région du Gard. Installée à La Réunion depuis plusieurs années, elle comptait même s'y installer définitivement.



Alors que les enquêteurs ne ménagent pas leurs efforts pour trouver le ou les meurtriers, deux scenarii seraient pour le moment envisagés.



Le parquet de Saint-Pierre a communiqué sur l'affaire ce mercredi en fin d'après-midi. Il évoque un crime violent. "L'autopsie réalisée le lendemain de la découverte du corps confirmait la présence de lourds stigmates d'actes d'une grande violence", indique le procureur.



Ci-dessous le communiqué complet :



A la suite d'un signalement effectué par un voisin, les policiers du commissariat de Saint-Pierre découvraient, en début de soirée du 12 novembre 2018, dans la chambre d'un appartement d'une résidence située sur le front de mer, le corps sans vie de la locataire, gisant après effusion de sang.



Les premières constatations du médecin légiste dépêché sur place permettaient de confirmer la cause criminelle du décès. La brigade criminelle de l'antenne saint-pierroise de la Sûreté départementale était saisie de l'affaire.



La victime était âgée de 34 ans et exerçait la profession d'infirmière. L'autopsie réalisée le lendemain de la découverte du corps confirmait la présence de lourds stigmates d'actes d'une grande violence.



Les premières investigations des enquêteurs les orientaient vers une personne de l'environnement amical de la victime. Cette personne était interpellée à son domicile ce jour à 12 heures 25.



