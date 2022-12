A la Une . Une jeune femme violentée, enlevée et séquestrée en pleine rue par une autre femme

Une jeune maman de 21 ans comparaissait ce vendredi pour des faits de violences aggravées, enlèvement, séquestration et détention arbitraire. Inconnue de la justice et mère de deux enfants en bas âge, elle a roué de coups une jeune femme qui a eu une relation avec le père de ses enfants le jour de Noël. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 31 Décembre 2022 à 06:07

C'est un véritable enfer qu'a subi une jeune fille ce 26 décembre au Port. Elle a eu le malheur de croiser la route d'une autre femme, Alison, 21 ans, qui lui reproche d'avoir eu une relation le jour de Noël avec son compagnon. Lorsqu'Alison croise sa rivale avec qui elle a rendez-vous, la jeune femme de 21 ans ne peut contenir sa rage et se déchaîne sur la pauvre fille.



Elle la roue de coups sous un véritable déferlement de violence. Tout y passe, coup de tête, coups de poing et coups de pied au sol. Lorsqu'elle est au sol, elle attrape la jeune fille et la tire par les cheveux pour la faire entrer de force dans une voiture où se trouvent plusieurs personnes mais aussi un mineur et un bébé. La jeune femme témoigne également avoir été victime de violences dans la voiture dont elle ne pouvait pas sortir.



"Notre enfant était malade le soir de Noël et lui, il est avec une autre"



Des trois personnes présentes, aucune n'est venue en aide à la victime. Pire, la scène de violences est filmée par le mineur de 17 ans qui, lui, comparaîtra plus tard devant le tribunal pour enfants. Il aura fallu quatre auditions pour qu'elle dise la vérité aux enquêteurs car elle voulait protéger les témoins dont le mineur qui est le frère de son compagnon. À la barre, elle reconnait les faits : "Je me suis sentie humiliée, rabaissée. J'avais trop de force, j'avais trop la haine. Je l'ai fait monter dans la voiture par les cheveux pour qu'on aille voir mon copain. Je ne sais plus combien de coups j'ai mis, j'avais trop la haine. Notre enfant était malade le soir de Noël et lui, il est avec une autre. J'ai tout fait pour ce gars", explique-t-elle à la barre.



Malgré ses pleurs et ses excuses, le président, afin de lui rafraîchir la mémoire, montre au tribunal la vidéo. La scène est particulièrement violente. "On voit la tête de la victime taper contre le pare-choc de la voiture", insiste le président.



La victime, lourdement blessée, s'en sort avec 5 jours d'ITT, le nez cassé et de nombreuses traces sur le visage. "Il y avait trois gars, celle qui conduisait et le bébé dans la voiture" témoigne la victime en présence de son bourreau. "Elle m'a frappée devant son bébé. Je lui ai demandé quelle serait la suite, si j'allais me retrouver morte ce soir. Je ne vis plus depuis ça. Même si elle s'excuse, ça n'effacera pas ce qu'elle a fait", ajoute-t-elle dignement.



"On avait l'impression d'être au Far West" fustige le procureur. "Ce n'est pas une bagarre car c'est la seule qui portait des coups. Elle lui tape la tête contre le pare-choc. Quant au mineur qui filme, je vais lui expliquer ma façon de penser au Tribunal pour Enfant d'autant que tout vient de lui, c'est lui qui envoie un texto pour lui dire que son frère est avec une autre femme. Il y a un déchaînement de violence incroyable. Coups de tête, de poing et de pied, c'est la victime qui a été humiliée et en plus en pleine rue ! Elle a démoli la victime, l'a enlevée et séquestrée.



"Elle ne doit pas repartir libre, j'assume ma position"



Elle ment tout le temps dans la procédure, alors venir pleurer ici, c'est bien beau. Je suis estomaqué, dans ce dossier, il n'y a aucune empathie, encore heureux qu'elle s'excuse ! Elle ne doit pas repartir libre, j'assume ma position même si elle n'a pas de casier. Je vous demande une peine de 1 an de prison dont 10 mois de sursis probatoire, assorti d'un mandat de dépôt", requiert le parquet avec vigueur.



"Elle a deux enfants de 1 et 2 ans que le père n'a pas reconnus et elle n'a pas de casier. Que va t-il se passer ce soir si vous prononcez un mandat de dépôt ?" tempère la défense. "Il faut prendre ce dossier pour ce qu'il est et savoir raison garder. Elle était devant sa voiture donc n'a pas pu taper la victime dedans. Ils étaient plusieurs dedans. C'est sa belle mère et son jeune fils qui sont à l'origine de ça, Pourquoi le père des enfants et sa mère n'ont pas été entendus ? Le mandat de dépôt n'est pas justifié, elle est accessible à un aménagement de peine sous bracelet pour la partie ferme car elle n'a pas de casier judiciaire et elle travaille", plaide la robe noire.



Le tribunal relaxe la prévenue des faits de détention arbitraire mais condamne la prévenue pour le reste des faits. Il prononce la peine de 1 an de prison dont 10 mois de sursis probatoire et aménage la partie ferme sous la forme d'une détention à domicile sous bracelet électronique. Il lui est fait interdiction de contact et de paraitre au domicile de la victime et devra s'acquitter de 2000€ de dommages et interêt pour le préjudice subi.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur